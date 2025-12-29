ロシアの大統領補佐官は、プーチン大統領とアメリカのトランプ大統領がウクライナの和平交渉をめぐる作業部会を設置することで合意したと明らかにしました。トランプ大統領は28日、ゼレンスキー大統領との会談に先立ちプーチン大統領と電話会談を行いました。ロシアのウシャコフ大統領補佐官は同日、国営のタス通信の取材に対し、電話会談は1時間15分におよび、プーチン氏とトランプ氏はウクライナの和平交渉をめぐる作業部会を設