モデルの西山茉希（40）が29日までに自身のインスタグラムを更新。29日に誕生日を迎えた人気モデルとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お誕生日ーズに会えた年の瀬」とつづり始めた。「毎年恒例の忘年会にご挨拶に行ったらもえちゃんに会えるサプライズ。29日がもえちゃんのお誕生日。おめでとぉーーー」と、46歳の誕生日を迎えた先輩モデルの押切もえとの2ショットを公開した。「年内にもう一度会えたこと