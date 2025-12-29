薩摩硫黄島で噴火 噴煙200ｍ 気象台によると、薩摩硫黄島の硫黄岳で29日午前2時7分に噴火があり、噴煙が火口から200mの高さまで上がりました。噴煙が南西に流れています。 噴火警戒レベルは２の「火口周辺規制」が継続中で、気象台は硫黄岳火口中心から約0.5キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。 硫黄岳の噴火は、2024年9月3日以来、およそ１年３か月ぶりです。 島には火口からおよそ2.5キロの集落に72世帯129人