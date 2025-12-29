【本日の見通し】クリスマス明けの海外勢の動向に注意 本日からクリスマス休暇明けで海外勢が市場に復帰する。欧州勢は連休明け、NY市場は先週金曜日から開いているが、欧州の休場に合わせて休みを取っていた参加者も多く、本格的な復帰は今日からとなる。 休暇中、ドル高・円安の流れが優勢となっており、市場復帰後の海外勢がどのような姿勢を示すかが注目される。先週の米第3四半期GDPの好結果や、日本の東