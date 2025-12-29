東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.57高値156.73安値155.76 157.92ハイブレイク 157.32抵抗2 156.95抵抗1 156.35ピボット 155.98支持1 155.38支持2 155.01ローブレイク ユーロドル 終値1.1772高値1.1797安値1.1762 1.1827ハイブレイク 1.1812抵抗2 1.1792抵抗1 1.1777ピボット 1.1757支持1 1.1742支持2 1.1722ロ&#12