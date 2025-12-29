サッカー元日本代表の主将で、現在は米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也が、２８日までに自身のＳＮＳを更新。豪華３ショットを披露した。吉田はインスタグラムに「鶴瓶さんの誕生日と聞いて、１１月の帰国時に高い肉奢っていただいた時の写真載せときます。内田が繋いでくれたご縁」とつづり、落語家の笑福亭鶴瓶を中心に、元日本代表の内田篤人氏と並んだ豪華３ショットを披露した。この投稿にファンから