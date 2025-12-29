２９日の東京株式市場は強弱観対立で方向感の見えにくい地合いとなるなか、日経平均株価は比較的狭い価格帯でのもみ合いとなることが予想される。５万５００～５万１０００円のゾーンでの推移か。機関投資家の参戦は限られるなかも、引き続き個人投資家の物色意欲は活発とみられる。前週末の欧州株市場はドイツやフランスなどをはじめ総じて休場となった。一方、クリスマス明けの米国株市場ではＮＹダウがやや軟調な