訪問診療という名前は聞いたことはあるけれど、通常の外来診療とどう違うのか、どんなときに選べばいいのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。そこで今回は「自分に合った医療」を選択するために、訪問診療のメリットや外来診療との違いなどについて、「ふじたあんしんクリニック」の藤田先生に解説していただきました。 監修医師：藤田 正彦（ふじたあんしんクリニック） 東海大学医学部医学科卒業。東京慈