29日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円50銭前後と、前週末午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円30銭前後と20銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース