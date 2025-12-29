プロ野球・巨人は全選手との契約更改を終えました。2025年には7人だった億超え日本人選手は、一気に12人に増えることになりました。複数年契約を結んでいる選手が多く、現状維持が散見されていますが、坂本勇人選手は5億円から3億円にダウン。丸佳浩選手も1億2000万円ダウンとなり、戸郷翔征投手、田中将大投手はともに6000万円の減俸になっています。日本人選手トップの年俸、5億4000万円を得ていた岡本和真選手はポスティング制