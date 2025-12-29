2024年度の労災認定件数は過去最多。ハラスメント対策も進んできたはずの今も過労死等が減らないのはなぜなのか。専門家は職場での“孤独・孤立”問題を指摘する。個人の性格によらず、誰にでも起こりうる過労死。見直しの時期を迎えた「働き方」は2026年どう変わっていくのか。■労災認定過去最多…心の病気は初の1000件超え2024年度、過労や強いストレスが原因だとして労災と認められた死亡や病気の件数は1304件と過去最多を更新