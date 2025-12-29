【パームビーチ（米フロリダ州）＝池田慶太】米国のトランプ大統領とロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が２８日、米フロリダ州パームビーチのトランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で会談した。終了後の共同記者会見で、トランプ氏は「（和平に）非常に近づいている」とした上で、領土問題については「合意できていない」と述べた。ゼレンスキー氏も、米国とウクライナが策定した２０項目