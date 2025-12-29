井上尚弥（32）9月14日 世界スーパーバンタム級４団体統一王座防衛「キャリア最大の敵」に見せつけた″次元の違い″世界選手権で銀メダル、五輪で銅メダル。強打とテクニックを兼ね備えたムロジョン・アフマダリエフ（31）を″モンスター″は「キャリア最大の強敵」と評し、テーマを「技術戦」とした。左右のスイッチ、ロープ際に誘い込んでのカウンターのアッパー、左ボディの連打--井上尚弥（32）のノックアウトを期待したファン