Samsungが超薄型スマートフォンの後継モデルとされていた「Galaxy S26 Edge」の開発を中止したと報じられています。理由としては、競合するiPhone Airの販売不振に加え、超薄型モデルそのものに対する需要の弱さが挙げられています。 ↑再挑戦の望みは完全に絶たれた？（画像提供／Samsung） これまでの噂では、S26 Edgeはいったん開発中止になったものの、より薄型を目指す「More Slim」プロジェクトとして再始動したと伝え