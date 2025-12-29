筆者の話です。実家へ行くたび、母から「捨てる前に一度見せてね」と言われてきました。けれど『いつか使う』はなかなか叶わず、物だけが静かに積もっていった日々の気づきです。 母の「見せてね」 実家を訪ねると、母は必ず「捨てる前に一度見せてね」と声をかけてきます。タオルや食器、雑貨など、家で余っている物を持っていくと、母は目を輝かせて受け取ってくれました。 「これ、誰か使うかもしれんよ」と言いながら、大