本物によく似たリアルな【ガチャ】は、つい回したくなりませんか？ 今回は食品やパウチドリンクのパッケージを再現した、可愛い「新作」をご紹介します。どちらもミニチュアサイズのチャームになっていて、バッグやポーチなどに付けるのもおすすめ。コレクションしたくなりそうな魅惑のガチャをぜひお見逃しなく。 膨らみ方も再現した「プリマハム ミニチュアチャームコレクション」 【プリマハム