料理のスパイスとしてよく使われるショウガは体を温める効果があるとされており、伝統医学でも頻繁に使われてきました。実際に、現代医学でもショウガが持つ健康効果が多数確認されているとのことで、イギリスのキングストン大学で薬学実務の上級講師を務めるディパ・カムダール氏が「ショウガが持つ5つの健康効果」を紹介しています。From arthritis to nausea: five ways ginger could benefit your healthhttps://theconversati