フジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（来年1月12日放送開始、毎週月曜午後9時）で主演を務める女優橋本環奈（26）が、年末から年明けまで、合計6番組で特番をジャックする。30日午後11時からは「堂本兄弟2025」でDOMOTO（堂本光一、堂本剛）、堂本ブラザーズバンドと共に小泉今日子の名曲「木枯しに抱かれて」を生歌唱を披露する。31日午後10時からは「新しいカギ年越し生放送SP！学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウント