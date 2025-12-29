ナポリに所属するスコット・マクトミネイがプレミアリーグへ復帰することを検討しているという。『SPORTbible』が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドから加入した同選手は、リーグ戦で12ゴールを挙げ、アントニオ・コンテ監督率いるチームのスクデット獲得に大きく貢献した。セリエA年間最優秀選手に輝き、2025年バロンドールにもノミネートされたマクトミネイだが、私生活では困難に直面しているようだ。『The Sun』の情報