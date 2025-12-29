VfLヴォルフスブルクに所属するクリスチャン・エリクセンが、『Times Sport』のインタビューに応じ、クラブ内部の驚くべき空気感を明かした。同選手によれば、チームはカラバオカップやFAカップで優勝しても、それを盛大に祝うことはほとんどないという。エリクセンは、自身が出場しなかった2つの決勝戦（カラバオカップとFAカップ）での優勝を振り返り「一番不思議だったのは、ユナイテッドではこれらのカップ戦で勝っても、あま