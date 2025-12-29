疲労気味だった人はパワー充填期間。スパとハーブティーで身体を温めることも開運に。仕事はギリギリセーフでトラブルを解決できそう。また、金運は元旦に新しいお財布を使うと財運アップに。恋愛は自分からアプローチすると無意識にしつこくプッシュしがち。受け身に徹して。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら