対人運が好調な週。気心の知れた人たちと懐かしい会話が弾みそう。仕事はやり残したことがないか最後までチェックして。金運は生活に潤いをもたらす買い物にツキあり。恋愛は好きな人に新鮮なムードをアピールすると○。マンネリ気味のカップルはグルメデートがオススメ。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら