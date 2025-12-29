オンとオフの切り替えができない週。体調を崩す恐れも。休日期間は思い切り自分を甘やかしてあげましょう。金運は好調。元旦など運試し的なことにチャレンジしてみては？恋愛は第一印象で惹かれた相手が本命に。カップルは懐かしいスポットに足を向けると絆が深まります。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら