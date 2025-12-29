穏やかな年始を過ごせそう。レジャーは心身のデトックスを図れるスポットがおすすめ。反対にスケジュールを詰め込み過ぎると返って疲れるかも。金運は臨時収入に恵まれます。旅先の買い物も○。恋愛は気になっていた人から連絡が舞い込むなどサプライズが期待できそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら