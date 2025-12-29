週前半は去年の疲れなどが出て健康面が不調気味。週末からスタミナを取り戻せるので無理せず体を休めましょう。腰痛にも気をつけて。美容はイメチェンにツキあり。金運は電化製品など新しい物を買うと吉。恋愛は自分磨きに励むことが出会い運アップに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら