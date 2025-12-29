自分流にこだわることが開運を招く週。習い事やレジャーなど、閃いたことを積極的に取り入れて。対人面は好きな人たちとの交流に花が咲く暗示。金運は一生もの的な買い物にツキあり。恋愛は焦らず優雅に待つスタンスが◎。意外な人が出会いを運んでくれるかも。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら