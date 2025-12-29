フットワークが重くなりがちな週。スムーズに流れていたことも停滞しがち。いつもと違う視線で物事を捉えたり、ペースを変えると好転します。金運は見栄を張らず堅実路線でいるとラッキーなことが舞い込む暗示。恋愛は外見重視で出会いを求めると空振りに終わりそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら