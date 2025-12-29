リッチな旅や買い物など、自分へのご褒美時間を楽しめる週。年の離れた人との交流が深まる暗示も。金運は下手に締めるより気前よく使うと吉。ただ、健康は週末から崩れがち。お腹周りを冷やさないよう注意。恋愛は婚活モードがダウン。フランクな人が本命に。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら