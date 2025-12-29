直感を信じて動くと幸運を招く週。オンもオフも自分の心のまま行動して。ただし金運は低め。欲張りオーラが前面に出ると陰口を叩かれる恐れも。生活に潤いをもたらす買い物は○。恋愛は一目惚れの出会いの予感。相手からもアクティブなアピールがあれば進展しそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら