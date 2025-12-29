引き続き自分ファーストで過ごせる幸運週。体調も回復し、食事を楽しめそう。金運は賢く使える星回りで潤いをキープ。感性の合う人との買い物も◎。恋愛は華やかなスポットに出会いが。カップルはエンタメデートがオススメ。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら