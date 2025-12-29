誤解されやすい週。大切な人への言動は丁寧に。美容運は大吉。筋トレやヨガなど運動系で理想のボディに近づけそう。金運はまずまず。高価な買い物や海外旅行の計画も開運に。恋愛は人が集まる場所で魅力が輝きます。ユニークなイベントも狙い目。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら