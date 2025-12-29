懸賞応募などギャンブル運が最強な週。新たな趣味や好きなことも広がる暗示。ただ、金運は基本的に計画的でないと浪費に。美容はヘアサロンやエステを変えると○。恋愛は相手の情熱に流されて交際を始めると後悔する恐れも。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら