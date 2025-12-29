ネガティブな親のもとから一刻も早く離れたかった――。親の何気ないひと言こそが、子どもの自己肯定感を育ても、傷つけもする。日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の続編『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本記事では、ライターの有山千春氏に、「言葉と自己肯定感」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍