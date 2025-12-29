2025年に大きな社会問題となった“オンラインカジノ”。プロ野球界も、その波に飲み込まれた。【写真】後輩へのパワハラでチームを去った、オコエの“楽天時代の先輩”「2025年2月21日、オリックスバファローズは所属する山岡泰輔（30）投手が海外のオンラインカジノを利用していたとして、活動自粛を命じたと発表しました。同17日に、山岡投手のオンラインカジノ利用に関する情報を得た日本プロ野球機構が球団に調査を依頼。オ