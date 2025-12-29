強制性交罪で懲役4年の実刑判決を受け、服役していた俳優の新井浩文（46）が28日、俳優復帰した。東京・下北沢のザ・スズナリで上演された赤堀雅秋（54）の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストとして出演した。親交のある芸能人も観劇に訪れていた。新井は2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交容疑で逮捕。20年12月に実刑判決が確定していた。