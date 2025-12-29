フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「第40回秋季リーグ戦2025教育リーグ優勝決定戦」（西日本新聞社など後援）が11月9、15日、北九州市八幡西区の多目的グラウンドで行われ、決勝は自由ケ丘アローズが3―1でフレッシュアストロズを破り、初優勝を飾った。初優勝を決めてマウンドに集まる自由ケ丘アローズの選手たち1年生主体の教育リーグは今年設けられ、秋季リーグ戦には7チームが参戦。上位4チーム