準優勝した前回大会に続き、決勝大会進出を決めた県立市ケ尾高ダンス部＝２８日、横須賀市文化会館高校ダンス部の頂点を決める全国大会「高校ストリートダンスグランプリ２０２６」が２８日、横須賀市文化会館（同市深田台）で開幕した。予選の舞台に１７チームが出場し、ダンスに青春を懸ける高校生の熱気が会場を包んだ。大会はイベント会社「アドヒップ」の主催で、市が支援する形で２０２２年にスタート。関東を中心に全国