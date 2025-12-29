タレントの峯岸みなみが、ＡＢＥＭＡの情報バラエティー「秘密のママ園」に出演。夫婦の新ルールを明かした。番組では「夫婦喧嘩の納め方」が話題にあがり、「最近喧嘩した？」と問われた峯岸は「いや、泣いてる。泣いちゃった」と告白。「お２人に会っていない間に泣いちゃうこともありました」と口を開くと、「もともと夜通し話し合う癖があって、結構朝まで泣きながら話すとか、そんな夜もあったんですけど、最近もう新ルー