トランプ米大統領ウクライナ和平交渉で大きな進展、合意近い トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が和平交渉について協議した。 トランプ氏は大きな進展があった、協議は最終段階にあると思う。ロシアのプーチン大統領とも2時間半にわたり電話で話したと明かした。 ロシア側は妥協の姿勢をほとんど見せていないものの、トランプ氏は合意は非常に近い、90%は合意していると語った。