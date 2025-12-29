今回は、幼稚園で偉そうに振る舞うPTA会長のママが、実は周りに見下されていたエピソードを紹介します。夫が偉そうなママに反論したけれど…「幼稚園でPTA会長をしているママは、いつも偉そうな態度で苦手です。そんなある日、家族でショッピングモールで買い物していたら、PTA会長のママが、そのママの夫や義母にモラハラ発言で責められているのを目撃したんです。いつも『ウチの夫や義母は優しくて最高なの』と言っていたのです