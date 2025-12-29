「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）2位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）3位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）4位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T403（パナソニック）5位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）6位4