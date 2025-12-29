結成5周年を迎えた5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」の森山小百合が、初アルバム「The .BPM WONDER」の発売を受け、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。節目の作品に収められた楽曲の中でも、収録曲「ロマンティックに溺れたいの」は、森山にとって特別な一曲だ。歌割りの多さゆえに思い入れが強い一方で、ライブの空気を一変させる“勝負どころ”でもある。（「推し面」取材班）「加入する前か