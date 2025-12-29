モデルでタレントのアンミカ（53）が29日までに自身のインスタグラムを更新。共演タレントらとの集合ショットをアップした。「今朝は毎日放送(全国)【サタデープラス】〜箱根で開運ロケSP〜放送ありがとうございました」と書き出したアンミカ。「アンタッチャブル」の山崎弘也、柴田英嗣らとの写真をアップした。「2日目からは、サプライズゲストに世界陸上でも大活躍だったの中島佑気ジョセフ選手（富士通陸上部）、俳優の