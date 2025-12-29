◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第102回を迎える、正月の“風物詩”箱根駅伝。東京・大手町から鶴見中継所を結ぶ21.3キロは、レースの流れをつかむ上で重要な区間となります。近年では中央大学が2度の“大逃げ”を披露。2022年に吉居大和選手（第98回）が6?過ぎに先頭集団から抜け出し独走すると、1時間00分40秒の区間新記録を樹立しました。さらに前回大会は弟である吉居駿恭選手が兄の記録には