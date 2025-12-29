テレ東では、2025年12月30日(火)深夜24時40分から「DAN! DAN! EBiDAN!」年末忘年会１時間スペシャルを放送します。 本番組はEBiDANメンバーの個性が光る企画を実施し、メンバーがDAN！DAN！と成長、その魅力がDAN！DAN！世の中に広がっていく！をコンセプトにしたバラエティ番組です。 今回のスペシャル放送では、「紅白エビ合戦！」と題して、超特急（紅エビ軍） VS ICEx＆Lienel（白エビ軍）の対