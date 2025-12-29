あす12月30日22時15分より、NHK総合にて『未解決事件 File.09 年末特別編「世田谷一家殺害事件」』が放送される。また、本日12月29日深夜より『未解決事件』のイッキ見再放送が決定した。【写真】世田谷一家殺害事件発生から25年たった今、どんな捜査が続けられているのかを追う12月30日放送の『未解決事件』は年末特別編。20世紀最後の大みそかに発覚した衝撃の事件―世田谷一家殺害事件。幼い子ども2人を含む4人が惨殺された