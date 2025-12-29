プロレスリング・ノアは来年元日に日本武道館で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」を開催する。メインイベントは、ＧＨＣヘビー級王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと２度目の防衛戦を行う。Ｉｎａｍｕｒａは昨年１１月からＷＷＥ傘下の育成ブランド「ＮＸＴ」に参戦。今秋に凱旋帰国し１１・８後楽園ホール大会でＫＥＮＴＡを破り、ＧＨＣヘビー級王座を初奪取した。デビュ