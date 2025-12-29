Ｊ１清水のプレミアムパートナーを務める駿河屋が開催するサッカー教室が２８日、草薙陸上競技場で行われた。８回目の今回は、３５０人の小学生が参加。今季まで清水ユースの監督を務めていた沢登正朗氏（５５）、元日本代表の小野伸二氏（４６）や柿谷曜一朗氏（３５）、レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さん（４３）、女子サッカー元日本代表の澤穂希さん（４７）、現役では清水ＦＷ千葉寛汰（２２）など豪華な顔ぶれがそろっ