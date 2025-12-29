第70回有馬記念中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。レース前、中継したNHKが流れた今年の名場面集がファンの涙を誘っていた。有馬記念の15分前、NHK地上波放送で流れたのは、「2025年駆け抜けた記憶」と題されたダイジェスト映像だった。春秋J・G1制覇を達成したエコロデュエルや、レイチェル・キング騎乗のコスタノヴァが制