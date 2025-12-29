いわきが新ユニフォームを発表いわきFCは2026年シーズンの明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームデザインを発表した。原点回帰でえんじ色を採用した新デザインは「カッコいい」「移行シーズンにピッタリなコンセプト」と大きな反響を呼んでいる。今季はクラブカラーでもある「キングレッド」が1stユニフォームのカラーだったいわきだが、公式Xは「いわきFCはキングレッドを纏わずに戦う」と動画を使って発信。